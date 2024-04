Lazio, Fabiani conferma: ' Con Zaccagni stiamo rispettando gli impegni'

Manca solo l'ufficialità, ma . Dopo gli addi di Felipe Anderson e di Luis Alberto in estate,. Come riporta Il Messaggero dovrebbe presto arrivare anche il prolungamento di Casale e in programma c'è pure un incontro con Immobile e persino con Pedro,. Con quest'ultimo però non per discutere di rinnovi. A fine anno il campione spagnolo saluterà e per questo la società dovrà trovare un accordo con lui, per interrompere consensualmente il rapporto visto che l'opzione di prolungamento automatico di un'altro anno è scattata alla 25esima presenza.

In merito alla firma di Zaccagni, sempre il Messaggero riporta anche un virgolettato del direttore sportivo della Lazio,, il quale assicura che la società sta già programmando le prossime mosse di mercato: "Come avete visto anchee non andiamo dietro a chiacchiere destituite di qualsivoglia fondamento, né a gossip a pagamento., è cambiato il registro e il bene della società è al centro del progetto. Forse questo non piace all'esterno e qualcuno si sta agitando. Il tempo delle vacche grasse è finito".