In casa Lazio si va sempre di più verso una soluzione interna per sostituire Igli Tare. Con ogni probabilità, il nuovo uomo mercato sarà Angelo Fabiani, col quale Lotito ha lavorato prima alla Salernitana e dall'estate scorsa ha voluto alla Lazio con il ruolo di direttore sportivo della Primavera maschile e Woman.



IL MERCATO - I risultati sono stati positivi e così la società sta andando verso la direzione di una promozione di Fabiani per fare il mercato della prima squadra. In questi giorni sono in corso contatti tra il presidente Lotito, Fabiani e Maurizio Sarri per definire la strategia: l'allenatore ha chiesto da tempo un vice Immobile e si proverà ad accontentare, si sta lavorando su Torreira e su un terzino sinistro. Fabiani è già al lavoro per rinforzare la Lazio, il dopo Tare è iniziato.