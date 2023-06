Si preannuncia una settimana calda per il. Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'agente di Torreira , che freme per tornare in Serie A. I biancocelesti sono intenzionati ad offrire al8 milioni per il cartellino più 2 di bonus venendo incontro alla richiesta di 10 fatta dal club turco. La trattativa può decollare velocemente.Novità in vista anche per il. Si attende a breve un'accelerata nella trattativa col Santos per. I brasiliani hanno bisogno di liquidità al più presto e il presidente del club ha ammesso che se arriverà un'offerta soddisfacente l'attaccante partirà. Si partiva qualche giorno fa dalla richiesta di 20 milioni, mentre la Lazio ha intenzione di mettere sul piatto 10 milioni più bonus. Intorno ai 15 si può chiudere a stretto giro.