Lazio, Fabiani: 'Zaccagni ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Qui vogliamo solo gente così'

"Con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vuole dare tutto per questa società".

Angeloannuncia in radio il rinnovo di Mattiacon la. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittente romana Radiosei e ha confermato che il calciatore saràper il prossimo futuro. Queste le parole del dirigente:

Classe '95, ex Hellas Verona, Zaccagni in due stagioni e mezzo con la Lazio ha totalizzato 20 gol e 18 assist in 112 presente in tutte le competizioni. L'anno scorso è stato uno dei trascinatori della squadra guidata da Sarri al secondo posto in Serie A. C'era una promessa del presidente Lotito già in estate per un adeguamento di contratto, ma per un motivo o per l'altro in questi mesi l'incontro è stato sempre rinviato. Il procuratore del calciatore ha più volte fatto notare il proprio disappunto per questa situazione. Nelle ultime settimane stavano anche avanzando parecchie voci su un'interessamento della Juventus. Ora invece, in attesa dell'ufficialità su cifre e durata del nuovo accordo, viene meno di fatto ogni ipotesi di eventuale addio in estate.