Lazio, Fabiani: 'Stretta di mano con Zaccagni. Felipe Anderson? Abbiamo fatto di tutto, ci ha rimesso dei soldi'

Angeloannuncia in radio il rinnovo di Mattiacon la. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittente romana Radiosei e ha confermato che il calciatore saràper il prossimo futuro. Queste le parole del dirigente:

"Con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vuole dare tutto per questa società".

PROMESSA MANTENUTA - C'era una promessa del presidente Lotito già in estate per un adeguamento di contratto, ma per un motivo o per l'altro in questi mesi l'incontro è stato sempre rinviato. Il procuratore del calciatore ha più volte fatto notare il proprio disappunto per questa situazione. Nelle ultime settimane stavano anche avanzando parecchie voci su un interessamento della Juventus. Ora invece, in attesa dell'ufficialità su cifre e durata del nuovo accordo, viene meno di fatto ogni ipotesi di eventuale addio in estate.

Classe '95, ex Hellas Verona,L'anno scorso è stato uno dei trascinatori della squadra guidata da Sarri al secondo posto in Serie A, mentre quest'anno, complici anche alcuni problemi fisici, non è riuscito a ripetersi con continuità (5 gol e un solo assist tra campionato e coppe, senza mai lasciare il segno in Champions). L'infortunio alla caviglia subito dopo appena 8 minuti nella gara d'andata di Coppa Italia è solo l'ultimo problema di una stagione di alti e bassi. Tudor ha però lasciato intendere a chiare lettere sin da subito che, come era stato per l'ex tecnico toscano, anche per lui l'Arciere è e sarà uno dei punti fermi della rosa della Lazio.

- La speranza dell'allenatore e di tutti i tifosi laziali è di rivedere Zaccagni al più presto in campo (tornerà non prima di fine aprile) e che questo rinnovo sia per lui un punto di ripartenza per tornare ai suoi livelli soprattutto in vista della prossima stagione. Anche perché sulla trequarti dall'anno prossimo non ci saranno più Luis Alberto, Pedro e Felipe Anderson. Quest'ultimo ha scelto di tornare a giocare in patria, al Palmeiras, che lo ha già annunciato nei giorni scorsi tramite social. La Lazio gli aveva offerto un rinnovo alle stesse cifre di Zaccagni, ma ha fatto una scelta di cuore. Per riavvicinarsi a casa sua in Brasile ha anche rifiutato le avance della Juventus (che offriva più della Lazio). In merito alla sua decisione lo stesso Fabiani questa mattina sempre in radio ha spiegato:

"Felipe Anderson si è comportato da uomo e con una dignità e professionalità incredibile. Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma quando ci si trova di fronte a scelte di famiglia e di territorio non c’è niente da fare. Lui è andato al Palmeiras e ci ha rimesso dei soldi rispetto a quanto gli aveva offerto la Lazio. Gli abbiamo proposto 5 anni e uno stipendio importante, il secondo o il terzo più alto in rosa. Lui ha messo al centro del progetto la famiglia, gli è nato da poco un figlio. Chapeau ad Anderson, è una persona straordinaria. Non ha mai sollevato problemi né alla Lazio né in altre società. È il figlio che tutti vorrebbero".