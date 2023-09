In Serie B ci sono due squadre che hanno il mercato in entrata ancora aperto: Brescia e Lecco hanno avuto una proroga fino a venerdì 8 settembre alle ore 20 dopo la riammissione in B. I biancazzurri hanno subito approfittato di questi giorni extra di trattative chiudendo l'arrivo di Mohamed Fares dalla Lazio. I due club avevano da fine agosto l'accordo per il prestito del giocatore, trovando anche l'intesa su come dividersi l'ingaggio da 1,3 milioni di euro: il Brescia pagherà 200mila euro, la Lazio la parte restante. Mancava da convincere il giocatore, che in queste ore ha accettato la destinazione.



I NUMERI - Nelle prossime ore quindi Fares viaggerà in direzione Brescia per firmare il contratto: il classe '96 andrà in prestito in Serie B dopo essere ormai rimasto fuori dal progetto della Lazio. Nella scorsa stagione non ha mai giocato dividendosi tra panchina e infermeria, per recuperare dalla rottura del legamento crociato che gli aveva fatto saltare anche tutta la seconda parte della stagione 2021/22. L'ultima partita ufficiale di Fares è del 9 gennaio 2022 contro lo Spezia.