In via di definizione il passaggio di Fares al Torino. L'esterno di proprietà della Lazio, dopo sei mesi in prestito con diritto di riscatto al Genoa tornerà anticipatamente alla base per essere girato subito ai granata con la medesima formula.



Il calciatore ha dato il suo assenso all'operazione, considerando conclusa la sua non fortunata esperienza ai grifoni, dove ha trovato meno sapzio di quello che si aspettava. Il club biancoceleste sta ora trattando con la dirigenza dei piemotesi per formalizzare la cessione. L'intesa è vicina, come ha riportato nelle score ore l'esperto di mercato Alfredo Pedullà.