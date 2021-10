La Lazio è tornata ieri ad allenarsi a Formello. I biancocelesti dopodomani avranno subito un'altra sfida importante. All'Olimpico arriverà il Marsiglia di Sampaoli, per la terza e già decisiva giornata del gruppo E di Europa League. Tornanto a quanto visto ieri, l'unico calciatore non a disposizione di Sarri è stato Luis Alberto. Come riporta Il Corriere dello Sport, il Mago è stato tenuto a riposo per un fastidio al ginocchio, ma tra oggi e domani è atteso in campo col resto dei compagni. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.