Lele Adani commenta alla Bobo tv su twitch l'episodio in Lazio-Inter con i biancocelesti che non buttano fuori il pallone con Dimarco a terra e vanno in rete: ​"L'Inter non ha mai vinto uno scontro diretto, pur avendone la possibilità: perchè secondo me l'Inter non gioca novanta minuti al suo livello, non esiste uscire dalle partite dopo un episodio e lo ha ammesso lo stesso allenatore. L'episodio del gol con Dimarco a terra? Io l'avrei buttata fuori, ma lì l'Inter ha dormito. Erano cinque contro due a difendere e lo stesso Inzaghi ha richiamato la squadra su questo".