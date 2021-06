Mentre Tare e Sarri sono pronti a un secondo confronto in Toscana per costruire la Lazio che verrà, sul mercato arrivano diverse conferme. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i biancocelesti avrebbero chiuso per Elseid Hysaj battendo la concorrenza della Fiorentina. Il terzino albanese, già seguito da tempo da Tare, anche da prima dell'arrivo di Sarri, dovrebbe firmare un contratto quinquennale a quasi 2 milioni di euro a stagione. Sempre secondo quanto riportato dalla Rosea, la prossima mossa della Lazio sarà quella di assicurarsi un altro svincolato del Napoli, ovvero Nikola Maksimovic.