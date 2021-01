Tra i tantissimi auguri che stanno arrivando alla Lazio per i suoi 121 anni ci sono anche quelli dell’ex Felipe Anderson. Il brasiliano è sempre rimasto molto legato alla sua esperienza in biancoceleste. Queste le sue parole a Lazio Style: “Voglio fare gli auguri alla nostra Lazio: spero che sia un anno pieno di gioia. Un abbraccio a tutti i tifosi e forza Lazio sempre”. Intanto il calciatore cerca sistemazione. Dopo sei mesi fallimentari al Porto tornerà al West Ham in attesa di proposte. Difficile che possa tornare alla “sua Lazio”. In Italia però il Milan sta valutando seriamente il suo profilo. Pioli lo conosce come le sue tasche. È con l’attuale tecnico rossonero che Felipe Anderson esplose alla Lazio.