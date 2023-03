“Ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo commesso tanti errori individuali, io stesso ho sbagliato occasioni da gol. L’importante è non aver smesso di giocare, adesso riposiamo e pensiamo alla prossima. Sapevamo che loro erano una buona squadra e che sarebbe stato difficile. Abbiamo avuto un buon approccio ma abbiamo pagato i nostri errori. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, non sono contento di me stesso perché ho sbagliato tante chance per far vincere la squadra”. Lo ha detto a Sky Sport l’esterno della Lazio Felipe Anderson dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Conference League.