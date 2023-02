Simone Inzaghi non lo voleva, io non lo avrei mai ceduto nel 2018.

è tra gli insostituibili di Maurizio Sarri. In questa seconda avventura allal'attaccante brasiliano si sta esprimendo con continuità di rendimento, come mai aveva fatto prima in carriera. Anchene apprezza molto le qualità tecniche e umane, anzi, come riporta oggi Il Messaggero, fosse dipeso da lui. La sua cessione nel 2018 fu comunque la più redditizia della sua gestione dal 2004 a oggi. Ma