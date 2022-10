L'attaccante della Lazio Felipe Anderson ha parlato a Dazn:



"L'anno scorso non è andato come volevamo, ma quest'anno entriamo da squadra in ogni partita. Con l'Atalanta era una delle gare più difficili e senza il nostro capitano, ma abbiamo dato tutto e siamo stati felici".



IN ATTACCO - "Immobile è uno dei migliori in Europa, ho imparato qualcosa da lui. Sarri mi utilizza sempre, mi dà fiducia ed è quello di cui ho bisogno per esprimermi al meglio. Subiamo pochi gol, questo è importante".



OBIETTIVO - "Dobbiamo pensare partita per partita, non a lungo termine".