Dopo la prestazione opaca del Bentegodi la Lazio aveva il dovere di rinascere contro la Fiorentina, e così è stato. I biancocelesti sono ripartiti con Pedro, uno dei peggiori con l'Hellas. Lo spagnolo è stato il migliore in campo. Non si è mai fermato in entrambe le fasi. Una prestazione impreziosita dal gran sinistro a incrociare che ha battuto Terracciano ed è valso i tre punti.



IL SEGRETO - Pian piano Pedro sta tornando quello dei tempi migliori, un po' come sta accadendo a Felipe Anderson. I due esterni sono insostituibili al momento, considerando anche le condizioni precarie dell'ultimo arrivato dal mercato, Zaccagni. 858 minuti in campo per Pedro. 1071 per Felipe, sempre titolare tra Serie A ed Europa League. Quest'ultimo ha anche confidato il segreto di questa continuità a Il Messaggero. Si tratta del dietologo Militano, lo stesso del presidente Lotito. "Io e Pedro - ha detto il brasiliano - avevamo bisogno più degli altri di avere un preciso regime alimentare perché lo scorso anno avevamo giocato poco". Al momento la scelta sta dando i frutti sperati.