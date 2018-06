Felipe Anderson potrebbe raggiungere Keita Balde Diao, con la stessa intermediazione. La Lazio potrebbe decidere di cedere il brasiliano, che sta per iniziare delicate trattative di rinnovo. Come riporta il Messaggero, Inzaghi non lo considera uno dei suoi titolarissimi, Jorge Mendes è al lavoro per portarlo al Monaco: 40-50 milioni il prezzo del cartellino. Con eventuale piccolo, ma importante sconto, se nella trattative fosse inserito il difensore centrale Kamil Glik, accostato più volte alla Lazio.