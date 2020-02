La Lazio è in piena corsa Scudetto, come riporta il Corriere dello Sport, in lizza per il titolo c'è anche la squadra di Inzaghi. Dopo la netta vittoria ai danni della Spal, la classifica, con una partita in meno, vede la Lazio in cima, vicinissima alla vetta, occupata dalla Juventus.



LAZIO DA SCUDETTO - Dopo lo stop al derby, con una prestazione molto opaca, gli Inzaghi boys sono tornati al loro gioco verticale, veloce, ottenendo una vittoria stra-netta. Un vero e proprio "festival" del gol e del bel gioco, che proietta la Lazio vicinissima alla squadra di Sarri, che attualmente è in testa alla classifica di Serie A.