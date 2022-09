Stasera - ore 21 - la Lazio è attesa dal debutto europeo in casa contro il Feyenoord. Alla vigilia della gara, Maurizio Sarri ha chiarito che Romagnoli sta bene e in questi giorni si è allenato con il resto del gruppo; è a disposizione dell’allenatore, anche se Sarri dovrebbe concedergli un turno di riposo con la coppia Gila e Patric verso il posto da titolari al centro della difesa. Qualche problemino per Pedro, che ieri non si è allenato a causa dei postumi della distorsione alla caviglia sinistra ed è in dubbio per la sfida di stasera. La partita è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in streaming su Dazn e Sky Go e in chiaro su Tv8.



Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokçü; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All.: Slot.