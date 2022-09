Patric doveva essere il terzo, forse quarto centrale della Lazio quest’anno. Con l’addio ad Acerbi infatti i biancocelesti hanno preso ben 3 difensori: Romagnoli, Casale e Gila. Lo spagnolo però, prestazione dopo prestazione, si è preso il posto da titolare e non l’ha più lasciato. È lui uno dei perni della Lazio di questo inizio di stagione tanto da aver giocato sempre in ognuna delle prime 5 gare. Per i nuovi acquisti c’è da sudare per una maglia.