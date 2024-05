Lazio, filo diretto con il Verona: un attaccante può seguire le orme di Casale e Zaccagni

Da qualche anno c'è una sorta di filo diretto traTra le due società ci sono state diverse operazioni nelle scorse estati, che hanno portato a Roma Zaccagni, Casale e anche Cancellieri (ora in prestito all'Empoli, ma di proprietà dei biancocelesti, ndr). E ora un altro attaccante, arrivato nel club scaligero a gennaio, potrebbe seguire le stesse orme. Si tratta di, olandese, classe 1999, che i gialloblu hanno prelevato nel loro turbinoso mercato invernale dalle fila del Fortuna Sittard (club di Eredivisie, ndr) per 3 milioni di euro. 4 gol e 3 assist in sei mesi per il jolly offensivo agli ordini di Marco Baroni, che lo hanno fatto salire alla ribalta come uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

La Lazio lo ha messo nella lista deiTchaouna (a un passo dalla chiusura, ndr) infatti non basterà per rimpiazzare gli addi di Felipe Anderson, Luis Alberto e probabilmente anche di Pedro. Noslin rientra nei parametri fissati da Fabiani per il ringiovanimento generale della rosa. Per ora comunque non c'è ancora stata una mossa ufficiale da parte del club. Solo un interesse, che potrebbe però svilupparsi con facilità, visto i trascorsi positivi tra le due società, se i biancocelesti decideranno di affondare il colpo.