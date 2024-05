Lazio, si lavora per blindare Mandas. Occhio però alle offerte dalla Premier

Dopo Provedel,Fabiani è stato chiaro: per la società sono loro due il presente e il futuro della porta. Per questo, come scrive oggi il Corriere dello Sport, i biancocelesti si stanno muovendo con gli agenti per trovare un nuovo accordo, a cifre più alte, che il greco ha dimostrato di meritare. Arrivato l'estate scorsa per poco meno di un milione di euro dall'OFI Creta, Mandas aveva firmato fino al 2028 per una cifra di circa 300mila euro a stagione, che lo rende(escludendo i Primavera aggregati, ndr).

A suon di prestazioni, sostituendo l'infortunato Provedel, il classe 2001 ellenico si è conquistato la fiducia e l'apprezzamento non solo dalle parti di Formello. I primi contatti interlocutori per gettare le basi della trattativa per il rinnovo hanno evidenziato delle differenze tra offerta e richiesta.Richiesta sostenuta dal fatto che ci siano non poche squadre all'estero che hanno messo gli occhi sul ragazzo. La distanza iniziale andrà quindi limata per respingere sul nasce i possibili assalti.

Nelle scorse settimane è stato addirittura il- che ha intrapreso una politica di investimenti importanti sui giovani under 23 - a prendere informazioni. Ora si è aggiunto anche il, ma pure diversi altri club, non ancora usciti allo scoperto, monitorano la situazione. Al netto della trattativa per il rinnovo, lo stesso Fabiani ha anche lasciato intendere, nelle sue recenti interviste, che per la giusta offerta nessuno è incedibile in casa biancoceleste. Per Mandas. In ogni caso, in attesa di capire se qualcuno vorrà effettivamente farsi avanti, a Formello puntano a chiudere la questione rinnovo entro luglio. Il resto della storia tra Mandas e la Lazio lo deciderà il mercato.