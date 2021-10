Corsi e ricorsi storici. Tra i temi della gara di domani sera fra Lazio e Fiorentina, ci sarà sicuramente quello dell'incrocio fra Riccardo Saponara e l'allenatore che lo ha lanciato sul palcoscenico della Serie A, Maurizio Sarri. Non solo, perché sulla panchina viola siederà Terzic, per due anni in prestito agli azzurri, e la Lazio ha regalato in estate a Sarri il suo fedelissimo Hysaj, anche lui col tecnico toscano fin dai tempi di Empoli. Gli umori sono abbastanza diversi, ma arriva subito l'occasione di confermare o ribaltare lo stato d'animo nel turno infrasettimanale.