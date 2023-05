Cataldi out anche contro l'Udinese. A cinque giorni dalla trasferta in Friuli c'è già la certezza che in centrocampista della Lazio non prenderà parte alla sfida e Sarri sta studiando le possibili alternative. Anche Vecino non è al meglio, ma da diversi giorni ha ripreso ad allenarsi sul campo. Oggi, dopo aver saltato il riscaldamento, si è poi unito al resto del gruppo. Il suo recupero dal problema al flessore procede bene, ma serve ancora cautela. Pronto in caso di nuovo Marcos Antonio.



In attacco invece sono in corso valutazioni su Zaccagni. Anche lui si è unito al gruppo in ritardo oggi. Accusa un principio di pubalgia già da diversi giorni. Contro il Lecce invece Pedro ha dato segni di ripresa e potrebbe essere preferito lui all'ex Hellas questa volta. In difesa, con Marusic affaticato, c'è Luca Pellegrini che scalpita per fare il suo esordio da titolare. Dopo il buon impatto sul match venerdì scorso, l'esterno ex Juve potrebbe avere una chance dall'inizio.