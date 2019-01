Niente Fosu Mensah per la Lazio. Il terzino del Manchester United avrebbe rifiutato la proposta della Lazio, non arriverà a Roma: il giocatore sta lasciando il Fulham, ha voglia di una sfida importante, potrebbe anche decidere di rientrare alla base, al Manchester United.



MERCATO LAZIO - Fosu Mensah sta pensando di tornare al Manchester: l'atmosfera di rinnovamento post Mourinho potrebbe spingerlo a tornare alla base per giocarsi le sue chance. Fa anche da promoter per i Red Devils: su Instagram, come riporta in Olanda, ha anche avuto uno scambio di battute con l'ala Bergwijn, quasi a spingerlo direzione Manchester.