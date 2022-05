Alessio Furlanetto, giovane portiere della Primavera della Lazio, ha salutato i compagni su Instagram. Non farà più parte delle giovanili biancocelesti, perché per raggiunti limiti di età il suo percorso si è esaurito quest'anno. Da capire ora quale sarà il suo futuro.



TERZO PORTIERE - In questa stagione è stato aggregato alla prima squadra per le partite in Europa. I vincoli per le liste UEFA infatti impongono un certo numero di giocatori del proprio vivaio. È stato di fatto il terzo portiere di coppa e non è escluso che possa continuare ad esserlo anche per l'anno prossimo. Lui stesso, rispondendo ad uno dei commenti arrivati al suo post, ha specificato: "Non vado via, ma non potrò più fare la Primavera".



VALUTAZIONI - Per il ruolo di terzo comunque in rosa attualmente c'è ancora Marius Adamonis, il cui contratto scadrà nel 2025. Rientrerà poi dal prestito al Monterosi anche Marko Alia. La società dovrà quindi scegliere chi piazzare sul mercato, valutando insieme ai diretti interessati formule e destinazioni migliori.