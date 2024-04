Lazio, futuro da scrivere per Mandas: in estate può partire in prestito

Christosha risposto presente nel momento del bisogno. Laè contenta dell'operato del secondo portiere e studia come valorizzalo per il futuro. Arrivato dall'Ofi Creta l'estate scorsa, ha sostituitoin queste ultime gare senza farlo rimpiangere. In 9 partite ha garantito 4 clean sheet e subito solo 7 gol. A 22 anni però ha ancora margini di crescita, assicura chi lo vede da vicino tutti i giorni. E la sbavatura in uscita alta nell'ultima gara casalinga col Verona, che ha rischiato di regalare il gol agli scaligeri nel primo tempo, è la prova di quali siani i difetti ancora da limare. Si è poi riscattato nel secondo tempo con la parata su Coppola, mostrando tutta la sua reattività.

Nei giorni scorsi Mandas ha comunque incassato i complimenti del tecnico Tudor, che stravede per lui. Anche per questo il club, che punta forte su una sua defintiva consacrazione, sta decidendo se tenerlo in rosa anche l'anno prossimo come vice o se trovargli una collocazione in prestito per garantirgli minutaggio più continuo. Con tutta probabilità infatti Mandas si riaccomoderà in panchina già da sabato prossimo, quando rientrerà Provedel.La società non lo ha messo sul mercato, ma di interessamenti da parte di alcuni top club ce ne sono (il Manchester United in particolare, ndr). Se dovessero arrivare offerte importanti verranno ascoltate da Lotito, nella consapevolezza che, grazie a Mandass, le spalle sarebbero comunque già coperte.