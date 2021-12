(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata nel gruppo di. I biancocelesti devono vincere per passare come primi del girone: chi arriva primo si qualifica direttamente agli ottavi di finale, chi arriva secondo va allo spareggio contro una terza classificata in Champions League.LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.GALATASARAY (4-3-3): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Feghouli, Taylan, Berkan; Akturkoglu, Diagne, Babel. All. Terim.