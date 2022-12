Rino Gattuso vuole Luis Alberto al Valencia. L'ex Campione del Mondo 2006, oggi allenatore della squadra spagnola, ha chiesto alla società di provare a prendere il centrocampista della Lazio già a gennaio. Come scrive Repubblica questa mattina però, la dirigenza del club valenciano non ha grandi disponibilità economiche per questa sessione di mercato e sarebbe disposta a prelevare il Mago biancoceleste solo in prestito, con diritto di riscatto. Lotito però non apre a questa formula. Il presidente dei capitolini vuole non meno di 20 milioni per cedere a titolo definitivo il cartellino del numero 10. Salvo improvvisi cambi di scenario, sembra quindi che Ringhio non possa veder esaudito il proprio desiderio.