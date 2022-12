Orecchie aperte in casa Lazio in attesa di sviluppi sulla corsa a Muriqi. L'attaccante kosovaro è diventato oggetto dei desideri di diversi club in Premier League e in Liga. Emery lo ha chiesto espressamente come rinforzo per il suo Aston Villa e il club sembra pronto a far follie per battere la concorrenza. Anche l'Everton è alla ricerca di una punta di peso, mentre in Spagna, dopo le voci sul Real Madrid, c'è ora l'Atletico di Simeone fortemente interessato al centravanti, come riserva di Morata. Il Maiorca, proprietario del cartellino, non fa però sconti a nessuno. Il club delle Baleari vuole 40 milioni per lasciar partire il Pirata, fin qui autore di 8 gol e 1 assist in 13 partite stagionali tra campionato e Copa del Rey.



A prescindere dalla destinazione, un suo trasferimento sarebbe notizia assai gradita dalle parti di Formello. La clausola concordata in estate tra la Lazio e il Maiorca del 45% della futura rivendita da girare ai biancocelesti potrebbe rivelarsi un vero e proprio jolly per il mercato delle Aquile. L'arrivo nelle casse societarie di soldi freschi sbloccherebbe l'indice di liquidità e darebbe modo a Lotito e Tare di anticipare i tempi per l'investimento, già comunque in programma per l'estate, sul terzino sinistro.