Milinkovic attende l'esordio della sua Serbia ai Mondiali, c'è da scommettere che sarà uno dei protagonisti con la nazionale. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia il comico Gene Gnocchi racconta le sue impressioni sulla Serbia e sul talento biancoceleste, seguito da mezza Europa: “È piena di talenti come Ljajic, Mitrovic, Tadic e soprattutto Milinkovic. Sa fare qualsiasi cosa, tutte queste caratteristiche in un solo giocatore non si vedevano da tempo. È più forte e più giovane di Pogba. Dal punto di vista fisico vince lui, però sulla tecnica sono un filo meglio io… Lo darei via, ha raggiunto una valutazione massima. Credo sia arrivato il momento giusto per cederlo. Mi fido di Tare, ha comprato ottimi giocatori", continua il comico, "Però ancora non ho capito bene Lotito. Se non si tengono i migliori e poi si rinforza la squadra, allora il destino della Lazio sarà sempre questo. A un passo dalla Champions…”.