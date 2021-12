Lazio – Genoa 3-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 36' p.t. Pedro (L), 29' s.t. Acerbi (L), 35' st. Zaccagni (L), 40' Melegoni (G)



Assist: 36'p.t. F. Anderson (L), 29' e 35' s.t. L. Alberto (L), 40' Cambiaso (G)



Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj (18' s.t. Radu), Acerbi, Luiz Felipe (37' s.t. Patric), Marusic; Milinkovic, Cataldi (28' s.t. Leiva), Basic (18' s.t. Luis Alberto); F. Anderson (37' s.t. Muriqi), Pedro, Zaccagni. All.: M. Sarri



Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (1' s.t. Biraschi), Vazquez, Criscito; Ghiglione (15' s.t. Sabelli), Sturaro (1' s.t. Hernani), Badelj, Portanova (36' s.t. Melegoni), Cambiaso; Pandev (15' s.t. Ekuban), Destro. All.: A. Shevchenko



Arbitro: Luca Pairetto, sez. di Nichelino (TO)



Ammoniti: 30' p.t. Ghiglione (G), 15' s.t. Vasquez (G), 27' s.t. Portanova (G)



Espusli: -