Immobile non ce la fa. Il capitnao della Lazio sarà assente questa sera col Genoa. Ieri un attacco di dissenteria dovuto ad uno stato influenzale gli ha fatto saltare la rifinitura e oggi il problema non è ancora stato smaltito.



Il tampone, svolto per sicurezza, ha dato esito negativo. Ma il bomber biancoceleste risulta comunque fortemente debilitato e, salvo miracoli dell'ultimo minuto, non sarà inserito nemmeno in lista per la partita contro i grifoni oggi alle 18:30.



Le soluzioni alternative per sarri in attacco sono due: Muriqi dal 1' con Pedro e Zaccagni ai suoi fianchi o il tridente leggero, senza il kosovaro, con Felipe Anderson ala destra e il 9 spagnolo falso centravanti.