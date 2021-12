Lazio-Genoa (venerdì 17 dicembre 2021 calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare. I biancocelesti sono chiamati al riscatto dopo l'ultima sconfitta sul campo del Sassuolo. Gli ospiti vengono dalla vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, ma sono ancora a caccia dei primi punti in campionato dell'era Shevchenko.



LE ULTIME - Sarri recupera Luis Alberto (per la panchina), Pedro e Zaccagni. Ma deve fare i conti col dubbio Immobile, alle prese con un problema gastro-intestinale: anche in caso di forfeit, al suo posto non dovrebbe giocare Muriqi ma Felipe Anderson come falso 9.

Ancora senza i vari Maksimovic, Fares, Rovella, Kallon e Caicedo (ex di turno come Pandev), Shevchenko rilancia titolare Destro, autore del primo e finora unico gol segnato in Serie A con il tecnico ucraino in panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev. All. Shevchenko.



Arbitro: Pairetto, assistenti Rossi e Margani, Santoro quarto uomo, Maggioni e Baccini al Var.