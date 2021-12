Pedro commenta ai canali ufficiali della Lazio la vittoria per 3-1 contro il Genoa: "Era una partita molto difficile in cui era importante ottenere il successo. Ho siglato il gol soprattutto grazie a Felipe Anderson, ma oggi comunque l’aspetto centrale era conquistare i tre punti. Siamo felici di avercela fatta. Conoscevamo l’importanza della sfida dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Penso che abbiamo disputato una buona gara, dobbiamo continuare a lavorare molto per continuare a vincere. Questo deve essere il nostro obiettivo."



BENE MA NON ANCORA BENISSIMO - "Felipe Anderson ha giocato una partita perfetta. Ha corso molto, lottato e messo a segno assist. È un peccato non abbia segnato considerando il grande match disputato. Dopo il vantaggio abbiamo giocato bene trovando anche le altre due reti. Peccato non essere riusciti a mantenere la porta inviolata".