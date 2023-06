Arriverà un nuovo secondo portiere alla Lazio in estate. Ne parla oggi Il Messaggero. Dopo il flop di Maximiano, costato 10 milioni l'anno scorso e per il quale si cercherà sistemazione in estate (ha richieste in Spagna), il club biancoceleste ha già bloccato il profilo ritenuto ideale per coprire le spalle a Provedel. Si tratta di Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria neoretrocessa. L'accordo è stato trovato e va solo formalizzato anche se non sono trapelati ancora i dettagli sui costi dell'operazione.