Obbiettivo raggiunto con un po’ di fatica per la Lazio. Parma battuto 2-1 e passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia per la decima volta di fila. Ora ci sarà un doppio confronto ravvicinato contro l’Atalanta, il 27 gennaio in coppa e il 31 in campionato, ma prima tutta la concentrazione della squadra di Inzaghi sarà sul match contro il Sassuolo di domenica alle 18:00.



L’ALLENAMENTO – In vista della sfida di domenica con ogni probabilità le prove tattiche inizieranno domani, già giorno di rifinitura, ma proseguiranno anche la mattina stessa della gara. Stamattina a Formello si sono allenati tutti coloro che in Coppa Italia non hanno giocato, o sono entrati nella seconda frazione. I titolari si sono disimpegnati con un lavoro in palestra. Sul campo, invece, riscaldamento a secco, possesso palla a tre squadre, partitella e infine esercitazione su cross e tiri in porta. Immobile e Caicedo, un po' acciaccati a inizio settimana, hanno completato la seduta. Dei primi 11 di ieri sera si è visto solamente Akpa Akpro. L'ivoriano ha effettuato una di scarico con degli allunghi mentre i compagni si allenavano. Assente Luiz Felipe che oggi si opererà alla caviglia, e Cataldi. Il classe '94, stiratosi contro il Parma in campionato, ha iniziato il percorso di recupero sul campo, ma oggi non si è visto.