Lazio già in campo stamani. Appuntamento alle ore 11:00 sotto il sole di Formello per le prime prove tattiche anti Udinese. Guai a sottovalutare la sfida contro i friulani, squadra che all’andata ha saputo mettere in difficoltà i biancocelesti vincendo 1-3 all’Olimpico. Per questo motivo Inzaghi già da oggi ha chiesto grande concentrazione e ha mischiato le carte per tenere tutti sull’attenti. Da sottolineare la presenza di Lazzari già quest’oggi. L’ex Spal si è allenato con una minima fasciatura tra anulare e mignolo della mano sinistra.



TANTI BALLOTTAGGI – Reina rimane il favorito tra i pali. Sul centrodestra della difesa, solito dubbio Patric-Musacchio. Da valutare poi le condizioni di Radu. Dovesse avere l’ok per giocare la terza gara in 9 giorni bene, altrimenti spazio ad Acerbi sul centrosinistra, e a quel punto al centro ballottaggio tra Hoedt e Parolo. Il centrocampo dovrebbe ritrovare Leiva e Marusic, entrambi però incalzati da Escalante e Lulic.



Davanti altri dubbi sulla coppia da schierare, ma il riposo per Caicedo e Immobile a Monaco è un indizio importante. Molto probabile che stavolta toccherà a loro scendere in campo dal 1’. La seduta odierna è stata archiviata con delle esercitazioni su cross e tiri in porta per tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati in Champions. Per gli altri allunghi sui 50 metri e spogliatoi. Assenti quest’oggi Armini, Fares e Luiz Felipe, che la prossima settimana tornerà a Formello.