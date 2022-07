Secondo tentativo per Mario Gila in Paideia. Dopo le visite mediche saltate la settimana scorsa, oggi il difensore - arrivato alla Lazio dalla squadra B del Real Madrid - si è presentato di nuovo in clinica per sottoporsi ai test di idoneità. Partirà anche lui subito dopo per Auronzo di Cadore.



LE CIFRE - Il classe 2000 andrà ad aumentare la batteria di centrali a disposizione di Sarri sotto le tre cime di Lavaredo. Costato ai biancocelesti circa 5 milioni più una percentuale su una futura rivendita, il mister avrà ora tutta la seconda parte del ritiro per lavorarci e farlo adattare al meglio al suo sistema di gioco. Destro naturale, può essere comunque impiegato sia sul centro-destra sia sul centro-sinistra.



TROPPI - A questo punto però c'è da attendersi qualche uscita lì dietro. Se infatti fino a pochi giorni fa il reparto arretrato era numericamente carente, ora per i biancocelesti si è creato il problema opposto. Contando anche la presenza di Acerbi sono in sei per due ruoli. Il Leone, in rotta con la tifoseria, ha già chiesto la cessione e verosimilmente sarà accontentato presto. Facile però pensare che si possa cercare una sistemazione anche per Kamenovic, mantenedo così in rosa i nuiovi acquisti Romagnoli e Casale e, alle loro spalle, Patric e proprio Mario Gila.