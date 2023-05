Santiago Gimenez è più di un'idea per la Lazio. Dal Messico sono sicuri che l'attaccante del Feyenoord, nel giro proprio della nazionale Tricolor, sia uno degli obiettivi principali per i biancocelesti e che il club sia pronto a offrire 18 milioni per portarlo a Roma. Come scrive l'edizione on line di Repubblica però è forte la concorrenza di altri club italiani ed europei.



Inter, Borussia Dortmund e Atletico Madrid hanno messo tutte gli occhi sul classe '01, che freme per approdare in un club che gli garantisca di giocare la Champions. Qualificarsi tra le prime 4 per la Lazio rimane quindi fondamentale per provare a giocare d'anticipo per il cartellino del giovane centravanti.