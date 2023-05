Doppia seduta oggi per la Lazio a Formello. In mattinata Sarri ha fatto le prove tattiche in vista della gara di San Siro di domani contro il Milan. La notizia è l'assenza di Zaccagni, ma era concordata. Non è in dubbio la sua presenza tra i convocati.



Nel pomeriggio la rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto a centrocampo. Con il forfait di Vecino sicuro e quello di Cataldi molto probabile Sarri lancerà di nuovo dall'inizio Marcos Antonio in cabina di regia. Ai suoi lati Milinkovic e uno tra Basic e Luis Alberto, con il primo in vantaggio sul secondo. Per sostenere la presenza del brasiliano infatti, nelle idee del tecnico toscano, c'è bisogno di più fisicità in mezzo al campo. In difesa tornerà Romagnoli dall'inizio, mentre davanti è confermato il tridente titolare visto contro il Sassuolo.



Probabile Formazione: (4-3-3) Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.