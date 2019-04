La Lazio si riposa. Oggi i ragazzi di Inzaghi non si alleneranno: avranno tempo di meditare sul pareggio acciuffato all'ultimo minuto contro il Sassuolo. Da domani, martedì, la Lazio tornerà a pensare al Milan. Settimana corta per preparare un match delicatissimo in ottica corsa Champions. La Lazio giocherà a San Siro sabato sera alle 20.30.



CONTRO IL MILAN - Contro i rossoneri Inzaghi darà un'occhiata all'infermeria: gli unici fermi sono Berisha e Lukaku, due lungodegenti, di fatto fuori anche dal progetto tecnico di Inzaghi. Badelj si è fatto fuori da solo: il giallo rimediato contro il Sassuolo lo esclude dai papabili titolari. Strakosha, Radu, Durmisi, Luis Alberto, Leiva e Lulic hanno scampato la squalifica: erano diffidati, contro il Milan ci saranno tutti.