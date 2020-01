Alla cena di gala della Lazio non poteva mancare il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che a Lazio Style Channel ha salutato i tifosi biancocelesti: "Un carissimo saluto ai tifosi della Lazio. Quasi auguri perché non si fanno mai prima (ride, ndr). La mia città ce l'ho nel cuore. Il lavoro va avanti h24 senza sosta, ma ci siamo ritagliati qualche ora per celebrare una ricorrenza importante".