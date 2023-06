La Fiorentina guarda in casa Lazio per il portiere. I viola cercano un profilo da affiancare a Terracciano e hanno chiesto informazioni ai biancocelesti per Luis Maximiano. Dopo una stagione deludente l'estremo difensore portoghese è considerato sul mercato per i capitolini, che lo hanno pagato 10 milioni di euro l'estate scorsa. In questa sessione punteranno a trovare una sistemazione al classe '99 tentando di rientrare il più possibile dell'investimento o almeno di provare a rivalorizzare il giocatore per una futura cessione.