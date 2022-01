Tare punta Bajrami per giugno. Il numero 10 dell'Empoli, ieri autore di un'ottima prestazione all'Olimpico proprio contro la Lazio, è seguito dal ds biancoceleste da diverso tempo. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, c'è l'intenzione da parte dei capitolini di bloccarlo già da ora per la prossima stagione.



L'operazione non è semplice, perché ci sono anche altre pretendenti che lo hanno messo nel mirino. Tra esse il Sassuolo di Dionisi, suo ex allenatore. Il ragazzo però avrebbe già espresso la propria idea di lasciare il club toscano solo per una destinazione di livello superiore.