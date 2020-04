Non c'è solo la Roma sulle tracce di Mario Gotze, per il quale può accendersi un derby di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio è interessata al 27enne trequartista tedesco, in scadenza di contratto col Borussia Dortmund. Per il club biancoceleste del presidente Lotito sarebbe un colpo di mercato a parametro zero come fu a suo tempo con Klose.