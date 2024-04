Lazio, grana Guendouzi: e il riscatto è solo una cosa formale



Rapporti difficili in casa Lazio tra Igor Tudor e Mateo Guendouzi. Come riporta il Corriere dello Sport il riscatto del francese dal Marsiglia è solo una questione formale, ma Lotito rischia di dover trovare una soluzione a un investimento, quello che verrà fatto la prossima estate, di 12 milioni più 5 di bonus (già pagato un milione per il prestito).



'L'edema da affaticamento a carico del polpaccio sinistro', che l'ha escluso dalla sfida con la Salernitana non nasconde la delusione provata dal giocatore per non essere una prima scelta e il diverbio avuto con Tudor, non contento dello svolgimento di alcuni esercizi. La convivenza tra i due è durata pochi giorni, sono riemersi subito i conflitti di Marsiglia, ora tocca alla società riavvicinare allenatore e giocatore per evitare un addio del centrocampista in estate.