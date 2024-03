Lazio, guarda il Bayern Monaco: operazione rimonta fallita, Bayer Leverkusen in fuga

Redazione CM

Non solo la sfida di questa sera contro il Milan all’Olimpico (match valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato per 0-1 in favore dei rossoneri) per la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione biancoceleste aveva, infatti, gli occhi puntati anche su quanto succedeva in Bundesliga, con il Bayern Monaco (avversario di turno nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, di scena questo martedì sera alle 21, all’Allianz Arena) che è riuscito a ottenere un solo punto, pareggiando per 2-2 la sfida odierna, giocata in trasferta, contro il Friburgo.



IL MATCH – Pronti, via e prima del quarto d’ora di gioco è Gunter ad aprire le danze e a portare in vantaggio la formazione casalinga. La reazione dei bavaresi è affidata alla giovane stellina Tel: corner battuto dalla destra, pallone messo fuori dalla retroguardia del Friburgo, stop orientato d’esterno e tiro a giro sotto l’incrocio. Nella ripresa, il Bayern prende in mano il pallino del gioco, trovando la rete con Jamal Musiala. La gioia della rimonta viene strozzata dal pareggio di Hofer all’87’. Sono solo 4 i punti ottenuti in Bundes nelle ultime 4.



BAYER IN FUGA, ORA LA LAZIO – Una rimonta spezzata a metà per i bavaresi, chiamati martedì a ribaltare il risultato di 1-0, incassato all’Olimpico contro la Lazio (firma su rigore di Immobile), per centrare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Intanto, in campionato, domenica contro il Colonia, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha la possibilità di fuggire a +10, mettendo una seria ipoteca sul Meisterschale.