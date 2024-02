Lazio, Guendouzi: 'Sarò marsigliese per sempre, ma oggi sto benissimo qui a Roma'

Mattéo Guendouzi ha rilasciaton una lunga intervista in Francia a Canal+. Il centrocampista della Lazio, ha parlato del suo passato al Marsiglia e anche del suo futuro che, non ha dubbi, sarà ancora in biancoceleste:



"Andai al Marsiglia per il progetto che il club aveva all'epoca. È stata un'esperienza interessante, che mi ha fatto crescere come giocatore e come uomo. Poi dalla seconda stagione e l’inizio della terza tutto ha iniziato a cambiare, con l'arrivo del nuovo allenatore. Anche lo stile di gioco era diverso e questo può andar bene per alcuni giocatori, ma magari per altri no. Io comunque non biasimo nessuno, sono molto contento di quello che ho fatto. Non so se tornerò un giorno al Marsiglia, ma i tifosi sanno che io sarò marsigliese per sempre. Oggi però mi trovo molto bene alla Lazio, che è un grande club italiano. Lavoro con un grandissimo allenatore e sono titolare. Le cose per me stanno andando bene e sono soddisfatto di dove sono".