Immobile va più forte del 'Pipita' Higuain nel suo anno migliore. L'attaccante della Lazio punta il super record: la media gol pazzesca del numero 17 potrebbe portarlo ad entrare anche nella "Hall of fame" della Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, il record, di questo passo, non è così lontano.



IMMOBILE HIGUAIN – L’attaccante della Juventus è, infatti, l’attuale detentore del record di maggior numero di gol in Serie A: 36 centri in 38 partite nella stagione 2015-2016. Attenzione però, Immobile si trova al momento a quota 23 dopo 20 giornate. A questo punto della stagione Higuain ne aveva fatti solo 20. Immobile è in piena corsa, anzi, sta già facendo meglio del 'Pipita'...