Wesley Hoedt, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Radio a pochi minuti dalla partita con il Genoa: "Quella di oggi è una partita delicatissima. Dobbiamo vincere se vogliamo lottare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League. Sarà una gara difficile. Per raggiungere il traguardo abbiamo sei partite e dobbiamo vincerle tutte, non conta se in casa o fuori, dobbiamo vincere questa è l’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci oggi. Dobbiamo stare attenti perché il Genoa è una squadra forte ma anche noi siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo".